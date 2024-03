Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der Australier Jim mit seiner an Demenz erkrankten Maureen unterwegs ist, trägt er ein T-Shirt mit der Bitte: „Sagen Sie Hallo zu meiner Frau“. Die Reaktionen darauf sind herzergreifend.

Als ein lokales Nachrichtenportal in Sydney einen Artikel über die Lebens- und Liebesgeschichte eines älteren Paares veröffentlichte, ging die Chefredakteurin Kim Smee wohl kaum davon aus, dass die Geschichte über die Stadtgrenzen hinaus interessieren würde. Doch mittlerweile sei der Artikel sogar für Leser in Hongkong übersetzt worden, schrieb sie jüngst auf Facebook. Einige Menschen habe die Geschichte sogar so sehr berührt, dass sie weiter recherchiert habe. Dazu postete Chefredakteurin Smee eine Illustration eines chinesischen Künstlers.

Seit 55 Jahren verheiratet

Bei besagtem Paar handelt es sich um Maureen und Jim – ihren Nachnamen wollten die beiden Australier nicht preisgeben. Die beiden Eheleute sind seit über 55 Jahren verheiratet. Sie leben in der Nähe von Manly, einem kleinen Strandvorort von Sydney, 20 Minuten per Fähre von der Innenstadt entfernt.

Obwohl