Erstmals werden bei «GNTM» gleich zwei Menschen im Finale gewinnen. Das Titellied liefert wieder Heidi Klum selbst. Der Coversong ist deutlich älter als die Kandidatinnen und Kandidaten der Model-Mama.

Berlin (dpa) - Heidi Klum wird in der neuen Staffel ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) erstmals auch männliche Models über den Laufsteg scheuchen. An diesem Donnerstag (20.15 Uhr) beginnt auf ProSieben der 19. Durchgang des Casting-Formats. Mit dabei ist zum Beispiel der 30 Jahre alte Niklas aus Norderstedt. Entdeckt wurde er von «Model-Mama» Klum höchstpersönlich, wie ProSieben vor der Ausstrahlung mitteilte. Das geschah in einem Flugzeug, wo Niklas als Kabinenchef gearbeitet hat.

Mehr als 10 000 Männer und Frauen sind den Angaben zufolge Heidi Klums Ruf gefolgt und zu einem offenen Casting in Berlin gekommen. Sie alle träumen davon, «Germany's Next Topmodel» zu werden. Wer von ihnen teilnimmt, entscheidet Klum: «Ich höre dabei sehr auf mein Bauchgefühl. Die Menschen, die ich auswähle, müssen eine gewisse Magie besitzen - das ist mir wichtig», wird Klum vom Sender zitiert. Fabienne (20) aus Solingen fällt unter anderem wegen ihrer sehr langen Beine auf: «Ich habe sie gemessen, als ich 15 Jahre alt war. Da waren sie 110 Zentimeter.»

Zum ersten Mal wird es am Ende einer GNTM-Staffel zwei Gewinner geben - einen Mann und eine Frau. Beide erhalten 100 000 Euro Siegprämie und werden auf dem Cover der Modezeitschrift «Harper's Bazaar» zu sehen sein.

Auch in diesem Jahr hat sich Klum zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Als Gastjurorinnen und -juroren sind unter anderem mit dabei: Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley, die britische Schauspielerin Joan Collins, die Designer Jean Paul Gaultier, Christian Cowan, Kévin Germanier und Kilian Kerner, die Starfotografen Rankin, Christian Anwander und Yu Tsai sowie die Supermodels Jourdan Dunn, Winnie Harlow und Jon Kortajarena.

Den Titelsong der Staffel hat Heidi Klum wie im vergangenen Jahr selbst eingesungen: Diesmal heißt er «Sunglasses at Night», produziert von dem niederländischen Star-DJ Tiësto. Es ist ein Cover: Der kanadische Popmusiker Corey Hart hatte damit im Jahr 1984 einen New-Wave-Hit gelandet. Der Song wurde später in Werbespots und Videospielen («Grand Theft Auto: Vice City») zum Klassiker.