Normalerweise trägt der «Tagesschau»-Sprecher Kontaktlinsen im Fernsehen. Warum es am Dienstagabend anders war.

Hamburg/Berlin (dpa) - «Tagesschau»-Sprecher Jens Riewa hat sich am Dienstagabend den Zuschauern in ungewohntem Outfit gezeigt. Der 62-Jährige trug anders als sonst eine Brille.

Auf Instagram klärte der Chefsprecher der «Tagesschau» seine gut 46.000 Follower über die Änderung auf, die er sich gern erspart hätte. Sein armer Optiker habe vergessen, neue Kontaktlinsen zu bestellen. Seit Jahrzehnten klappe das. Er sei aber nicht ganz schuldlos, ergänzte Riewa. Durch die Umstellung von Monats- auf Tageslinsen sei er sich nicht sicher gewesen, was bestellt werden sollte. Wahrscheinlich sei es deshalb schiefgegangen.

Deshalb habe er um 20.00 Uhr mit Brille gelesen. «Kann man ja mal machen», fand Riewa. Ganz ungewohnt ist die Nutzung für ihn nicht. Nachts lese er mit Brille.