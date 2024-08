Jennifer Lopez und Ben Affleck waren vor 20 Jahren schon einmal verlobt, doch dann platzte die Hochzeit. Vor zwei Jahren heirateten sie schließlich - doch nun die Trennung. Lopez lässt sich scheiden.

Los Angeles (dpa) - Die US-Sängerin Jennifer Lopez (55) lässt sich nach zwei Jahren Ehe von Schauspieler Ben Affleck scheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten reichte Lopez den Scheidungsantrag am Dienstag (Ortszeit) beim Gericht in Los Angeles ein. Als Datum für die Trennung gibt sie den 26. April an, wie «Variety» und «TMZ.com» unter Berufung auf die Dokumente berichteten.

Vor genau zwei Jahren, am 20. August 2022, hatte das Paar auf einem Anwesen im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Im Juli zuvor machten sie es bereits in der Kasino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich in einer kleinen Hochzeitskapelle offiziell das Jawort.

Vor über 20 Jahren waren sie schon einmal ein Paar, doch das hielt damals nicht lange. 18 Monate dauerte die «Bennifer»-Romanze bis zur Auflösung ihrer ersten Verlobung im Januar 2004.

Lopez war vor ihrer Eheschließung mit Affleck bereits dreimal verheiratet, aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony hat sie Zwillinge. Affleck war von 2005 bis 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, sie haben drei Kinder.