Fast 20 Jahre lang hat Ellen DeGeneres im TV getalkt und Prominente mit Fragen gelöchert. Zur letzten Folge kommt Schauspielerin Jennifer Aniston - zusammen mit weiteren Stars.

New York (dpa) - Nach mehr als 3000 Folgen der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres (64) wird die US-Schauspielerin Jennifer Aniston (53) der letzte Gast sein. Die finale Ausgabe der „Ellen DeGeneres Show“ solle am 26. Mai ausgestrahlt werden, teilten die Verantwortlichen mit.

Die bei Zuschauern beliebte Show läuft seit 2003 beim US-Sender NBC - und auch in der allerersten Folge war Aniston zu Gast. In der letzten Folge sollen zudem die Sängerinnen Pink und Billie Eilish dabei sein, in den Folgen zuvor unter anderem Stars wie Justin Timberlake, Keith Urban, Kerry Washington, Oprah Winfrey, Mila Kunis und Bruno Mars.

DeGeneres hatte bereits 2021 angekündigt, dass ihre Talkshow in diesem Jahr zu Ende gehen würde. Nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre war die Moderatorin zuvor in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt.