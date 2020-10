Er liegt im Krankenhaus, hat seinen Humor aber nicht verloren: Jeff Bridges bedankte sich bei seinen Fans.

Los Angeles (dpa) - Schauspieler Jeff Bridges hat sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung nach seiner Krebsdiagnose bedankt. Auf Twitter teilte er am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto von sich im Krankenhaus. Darauf ist er an mehrere Schläuche angeschlossen und umarmt einen Infusionsständer.

«Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr in dieser Zeit an mich gedacht habt», schrieb er dazu. «Es ist ein gutes Gefühl, all die guten Wünsche und die Liebe von euch zu bekommen!» Er kündigte an, seine Fans auf seiner Website auf dem Laufenden zu halten.

Mitte Oktober hatte der 70-Jährige öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. «Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, bin ich froh, dass ich ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist», hatte der Oscar-Preisträger («Crazy Heart») mitgeteilt.

Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt. Am meisten verbunden wird er auch heute noch mit dem «Dude» aus der US-Komödie «The Big Lebowski» von 1998.

