Auch mehr als 30 Jahren nach dem Tod des ehemaligen Queen-Frontmanns Freddie Mercury ist dessen Popularität ungebrochen: In Südkorea hat jetzt der Geschäftsmann Baek Soon Yeob nach jahrelangem Kampf an der Küste der Insel Jeju eine lebensgroße Statue seines Idols enthüllen können. Seit 2014 hatte der 57-Jährige jeden Monat eine E-Mail an die Queen-Rechteverwertungsgesellschaft geschrieben; erst Anfang 2020 erhielt er endlich eine Antwort – und in der Folge die Erlaubnis, die 50 Millionen Won (etwa 38.000 Euro) teure Bronzestatue aufzustellen.

Die Musik von Queen war in den 70er Jahren im Südkorea des damaligen Militär-Diktator Park Chung Hee verboten. Baek entdeckte sie später trotzdem für sich und wurde ein Super-Fan. Die Songs des 1991 an Aids gestorbenen Freddie Mercury hätten ihn „trotz vieler Hürden angetrieben“. Auch für die Errichtung der Mercury-Statue musste Baek einige Hindernisse überwinden. Einige kritisierten, dass er eine „Statue eines Homosexuellen“ aufstelle.