Eine „wilde“ Kuhherde ist am Sonntagabend von ihrer Weide ausgebüxt und bis in die Innenstadt von Wilhelmshaven in Niedersachsen vorgedrungen. Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute versuchten über Stunden, die rund 50 entlaufenen Tiere wieder einzufangen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Neben zahlreicher blockierter Straßen war auch der Bahnverkehr beeinträchtigt.

Der „verantwortliche Landwirt“ transportierte die Tiere später wieder ab. Laut ersten Informationen wurden „einige“ Autos in der Stadt beschädigt.