Es ist eine der ungewöhnlicheren Hochzeiten, die Königshäuser je gesehen haben. Eine Prinzessin und ein Schamane sagen Ja zueinander. Exklusivrechte für ein Promi-Magazin sorgen für Theater.

Geiranger (dpa) - Es ist der Höhepunkt ihrer Liebe vor einer atemberaubenden Kulisse: Die norwegische Prinzessin Märtha Louise (52) und der selbst ernannte Schamane Durek Verrett (49) haben am malerischen Geirangerfjord den Bund der Ehe geschlossen. Mehr als zwei Jahre nach ihrer Verlobung gaben sich die Tochter von König Harald V. und ihr aus den USA stammender Partner auf einer Zeremonie in einem geschlossenen Zelt das Jawort. Das bestätigte der Presseverantwortliche der Hochzeit den norwegischen Medien, die bei der Trauung wegen umstrittener Exklusivrechte für ein britisches Promi-Magazin nicht dabei sein durften.

Ein Gast berichtete beim Rundfunksender NRK von einer «absolut magischen» Zeremonie mit Gospel und ganz viel Liebe. «Wir waren sehr gerührt.» Ein anderer wurde von der Zeitung «Verdens Gang» mit den Worten zitiert: «Hollywood trifft Geiranger. Es war sehr schön.»

Norwegens Prinzessin Märtha Louise und Durek Verret kamen am Freitag in Alesund an den Booten an, die sie nach Geiranger bringen sollten, wo ihre Hochzeitsfeier geplant ist. Foto: Heiko Junge/dpa

Hotelangestellte schirmen das Brautpaar vor Blicken ab. Foto: Heiko Junge/dpa

Das Brautpaar selbst wurde vor Blicken umfassend mit weißen Laken abgeschirmt. Aufnahmen des Senders TV 2 zeigten die Prinzessin jedoch kurz im weißen Brautkleid sowie den Bräutigam im Smoking, wie er vom König eine Umarmung erhielt. Als Mann der Prinzessin ist Verrett nun offiziell Mitglied der Königsfamilie. Einen Titel erhält er jedoch nicht.

Mette-Marit und Ingrid Alexandra in traditioneller Tracht

Nach einem Nachmittagstee und anschließenden Cocktails in einem nahe gelegenen Hotel wartete am Abend die große Hochzeitsfeier auf das Brautpaar und die 350 geladenen Gäste. Vor der Trauung schritten zahlreiche Gäste über einen roten Teppich, viele davon in traditioneller norwegischer Tracht.

Die norwegische Königsfamilie. Foto: Cornelius Poppe/dpa

Während König Harald (87) und sein Sohn Kronprinz Haakon (51) auf Smoking beziehungsweise Anzug setzten, trugen auch Königin Sonja (87), Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie Erbprinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) Tracht. Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby (27), war nicht dabei. Gegen ihn sind in diesem Monat Gewaltvorwürfe laut geworden.

Umstrittenes Paar mit Hang zur Esoterik

Norwegens Kronprinz Haakon (2.v.r), Kronprinzessin Mette-Marit und ihre Kinder Prinz Sverre Magnus (3.v.l) und Prinzessin Ingrid Alexandra (M) kamen am Freitag in Alesund an den Booten an, die sie nach Geiranger bringe sollten. Foto: Heiko Junge/dpa

Märtha Louise ist das älteste Kind des Königspaares und die große Schwester von Thronfolger Haakon. Sie selbst ist die Nummer vier der norwegischen Thronfolge. Für die Prinzessin ist es die zweite Hochzeit ihres Lebens: Sie war von 2002 bis 2017 mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet. Aus der Ehe hat sie drei Töchter. Sie gilt als sehr interessiert an Spiritualität und Esoterik.

Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration. Auf spirituelle Weise will der aus Kalifornien stammende 49-Jährige Menschen zu ihrer wahren Stärke verhelfen. «Schamanismus bedeutet im Grunde, dass ich eine Brücke zur Geisterwelt bin», sagte er einmal. Kritiker werfen ihm vor, umstrittene Theorien über Krankheiten und ihre Ursachen von sich zu geben. Er selbst sieht sich dagegen missverstanden und teils auch Rassismus ausgesetzt.

Küsschen für die Schaulustigen. Foto: Heiko Junge/dpa

2019 hatte das Paar seine Beziehung zueinander öffentlich gemacht, nachdem es sich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt hatte. Seitdem hat es immer wieder Kontroversen um die Prinzessin und den als exzentrisch geltenden Schamanen gegeben. Die Kritik richtete sich unter anderem gegen Verretts Werben für alternativmedizinische Behandlungen - unter anderem hatte er behauptet, ein von ihm verkauftes Medaillon habe ihm geholfen, eine Corona-Infektion zu überstehen.

Kontroversen um Anti-Corona-Medaillon und Prinzessinnentitel

Immer wieder wurde dem Paar zudem vorgeworfen, Märtha Louises Prinzessinnentitel für kommerzielle Zwecke auszunutzen. Dieser Vorwurf rührt aus der Anfangszeit der Beziehung her, als die beiden als «Die Prinzessin und der Schamane» auf Vortragstour gegangen waren. Noch im selben Jahr wurde damals beschlossen, dass Märtha Louise ihren Titel nicht länger zu Geschäftszwecken gebrauchen werde. 2022 hatte sie schließlich alle offiziellen Aufgaben für das Königshaus niedergelegt, um ihre Rolle am Hof und ihre geschäftlichen Tätigkeiten deutlicher voneinander zu trennen.

Auch während der Hochzeitsvorbereitungen hatte es mehrmals Ärger gegeben, zuletzt um einen Exklusivvertrag mit dem Promi-Magazin «Hello!»: Entgegen aller Konventionen hat das Brautpaar die exklusiven Bildrechte an der Trauung und Hochzeitsfeier für eine unbekannte Summe an das Magazin vergeben. Ein Netflix-Team soll sich zudem die Filmrechte gesichert haben. Die einheimischen Medien wurden dagegen von den wichtigsten Momenten der Eheschließung ausgeschlossen - eine Farce, wie viele von ihnen klarmachten.

Mehrtägige Hochzeitsfeierlichkeiten

Der Partystimmung tat der Ärger keinen Abbruch. Schon an den beiden Vortagen hatten Märtha Louise und Verrett mit ihren hauptsächlich aus Norwegen und den USA stammenden Gästen vorgefeiert. Erst hatte es eine Kennenlernparty im nahe gelegenen Ålesund gegeben, dann eine Salsa-Party in Geiranger, wo Verrett und Märtha Louise die Gäste mit ihrem Hüftschwung begeisterten.

Bei der eigentlichen Trauung und Hochzeitsfeier waren dann auch Royals aus dem Ausland mit von der Partie, wenn auch deutlich weniger als bei der ersten Hochzeit von Märtha Louise. Die schwedische Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria (47) kam mit ihrem Mann Prinz Daniel (50) sowie ihrem Bruder Prinz Carl Philip (45) und dessen Frau Prinzessin Sofia (39) nach Geiranger. Auch Prinz Constantijn (54) und Prinzessin Laurentien (58) aus den Niederlanden waren unter den Gästen.