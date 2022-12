Muss man Geburtstage feiern? Lieber nicht, findet die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin, die im nächsten Jahr für drei Konzerte nch Deutschland kommt.

Hamburg (dpa) - Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin (75) will ihren anstehenden Geburtstag am liebsten gar nicht feiern. „Ich habe meine beste Freundin Gabrielle gebeten, es zu vergessen und den Kindern zu sagen, dass sie es auch vergessen sollen“, sagte Birkin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Doch die Kinder würden ihre Freundin mit Fragen nach dem Wann und Wo drängen. Deshalb werde es wohl doch eine kleine Feier geben. „Mir wäre es wirklich lieber, wenn es nicht passieren würde.“ Sie fürchte, dass die Leute das Gefühl haben könnten, sie müssten kommen oder ein Geschenk finden. „Wissen Sie, das hat alles keinen Charme mehr.“ Birkin wird am 14. Dezember 76 Jahre alt. Im März 2023 kommt die gebürtige Londonerin und Wahlfranzösin für mehrere Konzerte nach Deutschland. Sie wird am 24. März in Hamburg, am 26. März in München und am 29. März in Berlin auftreten.