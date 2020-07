Jürgen Drews beschreibt sich selbst als Dienstleister. Nun hat der «König von Mallorca» auf 320 Seiten sein Leben reflektiert. Herausgekommen ist seine Autobiografie «Es war alles am besten».

Dülmen/Berlin (dpa) - Als «König von Mallorca» ist er populär - und berühmt für das Lied «Ein Bett im Kornfeld»: 75 Jahre alt ist Jürgen Drews Anfang April geworden - nun hat der stets jugendlich wirkende Schlagerstar eine Autobiografie geschrieben.

Das Buch «Es war alles am besten» soll am 17. August erscheinen. Schon vor 15 Jahren hatte Drews einmal gesagt, er könne sich vorstellen - wie Dieter Bohlen - ein Buch über sein Leben zu schreiben. Wenn er dies tue, dann «ohne Beschimpfungen».

In der Verlagsankündigung beschreibt sich Drews mit den Worten: «Ich bin einfach ein Mensch wie jeder andere auch, und mein Job ist es, Musik zu machen und die Leute damit zu unterhalten. Im Grunde genommen ein Dienstleister.»

Erst vor kurzem gab das Playa-Urgestein zu, großen Respekt vor der Corona-Pandemie zu haben. Drews, der sonst im münsterländischen Dülmen lebt, besitzt eine Finca im Südwesten Mallorcas. Die Zeit der starken Corona-Beschränkungen im März hat er nach eigenen Worten genutzt, um die Autobiografie zu beenden.

In seinen Memoiren will Drews «ehrlich, offen und privat» sein. «Über mich selbst sage ich immer gern: Ich bin der Erfolgreichste der Erfolglosen dieser Branche. In dem Satz lasse ich natürlich gerne meine Selbstironie sprechen.»

Er finde sowieso, «dass man lieber mit einem Augenzwinkern durchs Leben gehen sollte, als alles verkniffen auf die Waagschale zu legen». Drews: «Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, habe mich weiterentwickelt, aber auch alte Sichtweisen verändert. Letztlich war für mich alles Geschehene zu der jeweiligen Zeit richtig und wichtig, sodass ich heute sagen kann: Es war alles am besten!»

