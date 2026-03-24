Mit «Sapore di sale» hatte er selbst international Erfolg. Er schrieb aber auch viel für andere wie den Klassiker «Senza fine» für Ornella Vanoni. Jetzt ist Gino Paoli mit 91 Jahren gestorben.

Rom (dpa) - Der italienische Liedermacher Gino Paoli ist tot. Der Sänger und Komponist starb im Alter von 91 Jahren, wie seine Familie in Rom mitteilte. Paolo hatte mit Liedern wie «Sapore di sale» oder «Il cielo in una stanza» auch international Erfolg. Er schrieb auch für andere italienische Stars wie Mina, Gianni Morandi oder Franco Battiato.

Für die vergangenes Jahr gestorbene Ornella Vanoni komponierte er «Senza fine», einen der großen Klassiker des italienischen Liedguts. Zum Ende seiner Karriere wandte er sich zunehmend dem Jazz zu.

Der gebürtige Norditaliener hatte seinen Durchbruch Anfang der 60er Jahre. Mit «Sapore di sale» («Geschmack des Salzes») kam er 1963 bis an die Spitze der italienischen Charts. Mit seiner eigenen Version von «Senza fine» («Ohne Ende») hatte er ebenfalls großen Erfolg.

Später arbeitete er vor allem als Songschreiber für andere. Paoli galt auch als einer der Wegbereiter von Lucio Dalla (1943-2012), einem der bekanntesten Cantautore (Liedermacher) des Landes.

Zwischenzeitlich machte Paoli einen Ausflug in die Politik. Für die Kommunistische Partei Italiens (PCI) wurde er 1987 ins Parlament gewählt. Nach einer Legislaturperiode war damit aber wieder Schluss.

Insgesamt fünf Mal nahm er am Schlagerfestival von Sanremo teil, ohne allerdings jemals zu gewinnen.