Der 20. März ist die Frage in Kalenderform: Bist du glücklich? Die UN hat den Internationalen Tag des Glücks ausgerufen – nicht, um uns zu stressen, sondern um daran zu erinnern, dass Wohlstand mehr ist als Geld. Und dass manche Dinge unbezahlbar bleiben: Gesundheit, Freundschaft, Zeit.

Zur Feier des Tages veröffentlichen Institute regelmäßig Ranglisten der glücklichsten Länder. Deutschland liegt meist irgendwo im soliden Mittelfeld – offenbar nicht unglücklich, aber auch nicht kurz vor dem Tanzbrunnen. Ganz oben sitzen die Skandinavier: viel Sozialstaat, viel Sauna.

Forscher sagen: Glück braucht drei Zutaten – gute Beziehungen, Sinn im Leben und ein bisschen Kontrolle über das eigene Dasein. Und vielleicht Sonne. Wir sagen: ein Kaffee zur richtigen Zeit hilft auch.

Der 20. März soll Mut machen: Denn Glück ist nicht nur Zufall. Es beginnt oft im Kleinen – beim ersten warmen Frühlingstag, beim Abendessen mit Menschen, die uns mögen, bei Liedern, die nicht sofort nerven. Glück ist selten laut. Man muss es manchmal erst bemerken.

Darum wird am Internationalen Tag des Glücks nicht gefragt, was fehlt – sondern gewürdigt, was da ist. Wer heute lächelt, feiert mit.