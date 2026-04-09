Geschwisterbeziehungen gehören zu den wenigen sozialen Verbindungen, die ein Leben lang halten können – freiwillig oder nicht. Genau darauf zielt der Internationale Geschwistertag, der jedes Jahr am 10. April begangen wird. Erfunden wurde er von einer Privatinitiative in den USA. Trotzdem hat sich der Tag international durchgesetzt, vermutlich, weil kaum jemand ohne eigene Erfahrung an ihm vorbeikommt.

Geschwister teilen vieles: Eltern, Herkunft, Erinnerungen. Daraus entstehen Nähe, Loyalität und Vertrautheit – aber auch Konkurrenz, Missgunst und das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Der Internationale Geschwistertag blendet diese Ambivalenz nicht aus. Er würdigt keine Idealform der Familie, sondern eine Beziehung, die selten einfach ist und doch prägend wirkt.

Psychologen verweisen darauf, dass Geschwister oft länger miteinander verbunden sind als mit Partnern oder Freunden. Sie kennen sich aus Phasen, in denen niemand sonst anwesend war. Manchmal reicht ein Blick, um alte Rollen wiederzubeleben. Manchmal reicht ein Satz, um jahrzehntealte Konflikte neu zu entfachen.

Begangen wird der 10. April meist unspektakulär. Manche melden sich mit einer Nachricht, andere kramen alte Fotos hervor. Der Internationale Geschwistertag erinnert daran, dass diese besondere Beziehung Spuren hinterlässt – selbst dann, wenn man sich auseinandergelebt hat.