Der Rettungsfinanzier Walter Gunz gibt sich zerknirscht. Der gestiegene Wasserpegel ist nach seinen Angaben nicht gut für die Rettungsaktion. Er beklagt zugleich Auflagen durch die Behörden.

Kirchdorf (dpa) - Einen Versuch zur Rettung des in Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Wals wird es am Sonntag nicht mehr geben. «Wir können ja nicht», sagte Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, der die Aktion zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert finanziert, der Deutschen Presse-Agentur. Dem Team seien die Hände gebunden. Er begründete dies mit dem gestiegenen Wasserpegel, der ein Anbringen der Pontons und ein Begleiten des Wals unmöglich mache. «Hätten wir gestern wunderbar machen können.»

Der Rücken des Wals ist mit Tüchern abgedeckt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Gunz sieht den derzeit laufenden Rettungsversuch vor Poel wieder bei Stunde null. «Gestern hätten wir die richtige Wasserhöhe noch gehabt», sagte er. «Heute haben wir plötzlich 70 Zentimeter mehr.» Das sei eine ganz andere Situation. Der Wal registriere vollumfänglich, dass er völlig frei sei. Daher sei die Frage, «ob sich dieser Wal noch geleiten lässt». Das lang erdachte Konzept sei so nicht durchzusetzen. «Jetzt sind wir quasi irgendwo Stunde null.» Gunz beklagte zugleich Verzögerungen durch Bürokratie, «die uns eineinhalb bis zwei Tage zurückgeworfen haben». «Jetzt brauchen wir ein Wunder», sagte Gunz.

Der Buckelwal war seit Anfang März mehrfach an der Ostseeküste aufgetaucht und vor dem Timmendorfer Strand und zuletzt vor Poel gestrandet.

Tag vier der Rettungsaktion - rund um den Wal laufen die Vorbereitungen für seinen Transport ins offene Meer. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Am Samstag stieß der Buckelwal Atemfontänen aus. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Ein Arbeitsponton mit einem speziellen Bagger und kleinere Begleitboote sind in der Nähe des gestrandeten Buckelwals vor der Insel Poel im Einsatz. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) verweist auf den erwarteten steigenden Wasserstand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa