Weil sie Essen von einem beliebten Pizzalokal bestellt hatten, müssen 72 Familien in der indischen Hauptstadt Neu Delhi in Selbstquarantäne. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein Behördenvertreter am Donnerstag. Der Grund: Ein Pizzakurier des Lokals sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann habe schon gut drei Wochen vor dem Test Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 gezeigt, schrieb die Zeitung „India Today“.

Auch seine Kollegen mussten in Quarantäne. Ihre Tests seien negativ ausgefallen, schrieb der Essenslieferdienst Zomato, über den einige der betroffenen Bestellungen gebucht wurden, auf Twitter. Das betroffene Restaurant habe vorübergehend seinen Betrieb eingestellt. Der Lieferdienst schrieb: „Covid-19 könnte uns allen passieren – und es ist fast unmöglich, uns ganz zu isolieren, besonders wenn wir bei Notwendigem wie Essen Hilfe von außen brauchen.“