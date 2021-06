Tausche Pizza gegen einen Schokokuchen. In New York ist das möglich. Der aus Italien stammende Gabriele Lamonaca hat sich das ausgedacht.

New York (dpa) - Im Angebot steht Pizza - im Gegenzug ist alles möglich: In New York kann Pizza jetzt auch ertauscht werden.

Während der Corona-Pandemie hatte der aus Italien stammende Gabriele Lamonaca damit begonnen, bei sich zu Hause Pizza zu machen und diese dann - über durch die sozialen Medien entstandene Verbindungen - gegen andere Dinge zu tauschen, beispielsweise Schokoladenkuchen oder Weinflaschen.

Inzwischen hat Lamonaca eine eigene Pizzeria in Manhattan eröffnet, wo er seine Kreationen auch verkauft - aber immer noch nimmt er Tauschangebote an. „Gerade erst haben wir eine Pizza gegen einen selbst gemachten Macaron getauscht“, sagt Lamonaca. „Und das auch noch am Geburtstag dieser Frau, das war wirklich schön“, ergänzt er mit Blick auf die Bäckerin des Macaron.

