Sein letztes Ziel erreichte Steve Fossett nicht mehr.

Beim Start am 3. September 2007 hatte der 63 Jahre alte US-Abenteurer zwar Treibstoff für einen vier- bis fünfstündigen Flug an Bord seines Leichtflugzeugs. Doch als er auch nach sechs Stunden nicht auf den Flugplatz in Nevada zurückgekehrt war, wurde er als vermisst gemeldet. Noch bevor ein Jahr später Wrack und Leichenteile gefunden wurden, ließ ihn seine Ehefrau für tot erklären.

In Erinnerung bleiben wird Fossett als Mann der Rekorde – mehr als 100 sollen es gewesen sein. Im Februar 1995 überquerte er als erster Mensch den Pazifik allein in einem Ballon. Es folgten der erste Alleinflug ohne Zwischenstopp um die Erde (März 2005), der längste Non-Stop-Flug der Geschichte (42.467 Kilometer in 76 Stunden im Februar 2006) und der Höhenrekord mit einem Segelflugzeug (15.445 Meter im August 2006). Zwischendurch bestieg Fossett den Mount Everest, durchschwamm den Ärmelkanal und suchte bei einem Hundeschlittenrennen über fast 2000 Kilometer Bestätigung.

Das Meisterstück des früheren Börsenmaklers bleibt aber eine andere Umrundung der Erde – allein und in einem Ballon. Nachdem er fünfmal gescheitert war, überquerte Fossett am 3. Juli 2002 nach 13 Tagen und zwölf Stunden den 117. Längengrad in Westaustralien, der als „Ziellinie“ galt und wo Fossett seine Reise begonnen hatte. Nach elf Jahren hatte er sich seinen Traum verwirklicht.

Seine Rekordversessenheit hat den Multimillionär einen erheblichen Teil seines Vermögens gekostet. Und auch vor jenem verhängnisvollen Septembertag 2007 musste Ehefrau Peggy, mit der er seit 1968 verheiratet war, mehrfach um das Leben von Steve Fossett bangen. Zum Verhängnis wurden dem Mann, der in seinem Ballon dem Jetstream trotzte, übrigens banale Turbulenzen.