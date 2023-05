Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Blau eines Pools reizt Hansjörg Ransmayr nicht sonderlich. Der Österreicher springt lieber in wilde Gewässer. Wir sprachen mit dem Buchautor über die Gefahren und darüber, was Robert Musil mit seinem bevorzugten Schwimmstil zu tun hat.

Langweilen Sie sich in einem Pool?

Nein, ich habe selbst einen kleinen Trainingspool zu Hause. Allerdings einen mit starker Gegenstromanlage, in dem ich so wenig Chemie wie möglich