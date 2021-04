Eine eskalierende Pandemie in Europa und politische Unruhen in den USA halten die Welt in Atem. In Australien dagegen geht das Leben relativ normal weiter. Down Under hat man sogar Zeit, einen Käse neu zu taufen. Damit geht eine jahrelange Debatte zu Ende.

In Australien herrscht (fast) heile Welt. Durch kurze lokale Lockdowns ist die Pandemie bisher gut im Griff. Außerdem ist es Sommer auf der Südhalbkugel, das Leben findet am Strand und im Wasser statt. Die schwierige Situation in Europa kennen die Menschen nur aus den Nachrichten. Und der Lage in den USA können die meisten nur noch ein Kopfschütteln abringen. Im Land selbst bleibt deswegen ausreichend Zeit, über scheinbare Nichtigkeiten zu diskutieren – über den Namen eines Käses beispielsweise, den es seit über 80 Jahren in Australien zu kaufen gibt.

Um dies richtig einordnen zu können, muss man wissen, dass die Debatte um das Milchprodukt nicht ganz neu ist. Besagter Käse wird seit Jahren als anstößig empfunden: Coon Cheese – was für Europäer eher harmlos klingt – wird von Australiens Ureinwohnern, den Aborigines, als Beleidigung empfunden. Denn das Wort „Coon“ ist auch ein Schimpfwort für dunkelhäutige Menschen. Damit hat der Name automatisch eine rassistische Bedeutung, auch wenn er offiziell gar nichts mit dem anstößigen Wort zu tun haben will. Denn er soll sich vom Namen Edward Coon ableiten, dessen Name auf einem Patent für ein Verfahren zur Käseherstellung in den USA steht.

Beleidigend und erniedrigend

Dass der Name nun doch geändert wird, hat auch mit den Recherchen des Antirassismus-Aktivisten Stephen Hagan zu tun. Dieser fand heraus, dass besagter Herr Coon wohl doch nicht so ein wichtiger Käseexperte, sondern eher ein Fabrikarbeiter war, dessen Name erst viel später zum Patent hinzugefügt wurde. Der Name des Käses sei beleidigend und erniedrige dunkelhäutige Menschen, erklärte Hagan im vergangenen Jahr. Eine solche Marke sei im Jahr 2020 nicht akzeptabel.

Nach langem Hin und Her reagierte der Hersteller Saputo Dairy Australia nun auf die Vorwürfe und gab am Mittwoch bekannt, dass ein neuer Markenname ausgewählt worden sei. So soll Coon Cheese ab Juli Cheer Cheese heißen. Am Produktionsort in Australien sowie am Käserezept selbst wird sich nichts ändern – auch an der Verpackung werde sich nichts Wesentliches ändern.

„Kultur der Akzeptanz“

Bei der Namensänderung gehe es jedoch um eine „Kultur der Akzeptanz“, sagte Geschäftsführer Lino Saputo: „Der respektvolle und diskriminierungsfreie Umgang mit Menschen ist eines unserer Grundprinzipien.“ Der neue Name Cheer Cheese sei bei einer Umfrage unter Verbrauchern gut angekommen. „Cheer“ oder „Cheers“ bedeutet im Englischen so viel wie „danke“ oder „prost“.

Dass die Aktivisten nun tatsächlich ihren Willen bekommen, hat auch damit zu tun, dass die Rassismusdebatte in den USA im vergangenen Jahr bis nach Australien schwappte. Der australische Käse ist dabei nicht das einzige Produkt, das wegen seines Namens unter Druck geriet. Die Black-Lives-Matter-Bewegung gab den Anstoß, mehrere Produkte umzubenennen. So wurde aus der US-Reis-Marke „Uncle Ben’s“ „Ben’s Original“. Die Frühstücksmarke „Aunt Jemima“ änderte ihr Logo, das eine lachende Afroamerikanerin zeigte.

In Europa wurden einige (Marken)Namen in der Vergangenheit ebenfalls schon zum Politikum. Nicht zuletzt wurden die Begriffe „Mohrenkopf“ und „Negerkuss“ als diskriminierend bewertet und die beliebte Süßigkeit wurde politisch korrekt in „Schokokuss“ oder „Schokoschaumgebäck“ umbenannt. Nur das Schweizer Familienunternehmen Dubler hält nach wie vor an dem umstrittenen Namen fest und produziert weiterhin „Mohrenköpfe“.