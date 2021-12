Wie Fitness und Fast Food zusammengehen können, zeigt eine weltbekannte Kette in China.

Eine Frau tritt in die Pedale eines Trimmrads und beißt dabei genussvoll in einen Burger. Dieses in sozialen Medien geteilte und millionenfach angeschaute Video hat kürzlich für Aufsehen im Internet gesorgt. Im Schnellrestaurant die zugeführten Kalorien auf einem mit dem Tisch verbundenen Heimtrainer gleich wieder abtrainieren – keine schlechte Idee. Aber die Frage stand im Raum: Kann das wirklich wahr sein? Die kurze Antwort: ja. Die längere Version: McDonald’s China hat in der Tat schon vor einigen Monaten zwei Lokale in der Provinz Guangdong und in Shanghai mit den Geräten ausgestattet. Allerdings gilt die Sorge weniger den überflüssigen Pfunden der Kunden. Es gehe vielmehr darum, ein „CO2-sparendes und umweltfreundliches Leben“ zu fördern, wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt. Dazu gehören recycelte Möbel für die Einrichtung, Informationen über Umweltschutz und eben die Fahrräder. Indem die Gäste kräftig in die Pedale treten, können sie selbst Strom erzeugen, um ihre Mobiltelefone aufzuladen. Darauf noch einen Burger mit einer extra Portion Pommes!