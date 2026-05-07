«4 Blocks»-Schauspieler Kida Khodr Ramadan arbeitet derzeit an einer neuen Serie. Mit dabei ist ein bekanntes Gesicht aus der Comedy-Branche – mit dem er ausgerechnet im Auto witzelt.

Berlin (dpa) - Vor einigen Monaten hatte Schauspieler Kida Khodr Ramadan eine neue Serie angekündigt – nun dreht er dafür offenbar mit Komiker Kurt Krömer. In einer Story auf seinem Instagram-Account sieht man die beiden in einem Auto, versehen ist sie mit dem Hashtag «LITTISFAHRSCHULE». «Heute ist ein schöner Tag. Ich dreh' mit meinem Bruder Kurt Ramadan», sagte der «4 Blocks»-Star auf Instagram.

In einem Interview mit der «Zeit» erzählte Ramadan vor einigen Monaten, dass er an einer Serie mit dem Namen «Littis Fahrschule» arbeite und er darin den Fahrlehrer spiele. «Es soll eine Miniserie werden, die Folgen gehen nicht länger als 20 Minuten. In jeder Folge soll es einen Cameo-Auftritt geben, einen Star», erzählte er der «Zeit». Benannt sei die Serie nach dem Fußballer Pierre Littbarski, von dem er großer Fan sei.

Kurt Krömer könnte offenbar in Kida Khodr Ramadans neuer Serie zu sehen sein. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa

Ramadan sagt im Auto: «Ich bin resozialisiert»

Komiker Kröner fügte in Ramadans Instagram-Story ironisch an: «Wusstet ihr eigentlich, dass wir eineiige Zwillinge sind? Das wissen die wenigsten, weil wir nie darüber gesprochen haben.» Auf Krömers Hinweis, er solle sich anschnallen, erwiderte Ramadan: «Ich bin angeschnallt, Bruder. Ich bin resozialisiert.»

Der 49 Jahre alte Schauspieler hatte eine Haftstrafe verbüßt, weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war. Die scheint er inzwischen zu haben – mehrere Monate nach seiner Haftentlassung hatte er vergangenes Jahr auf Instagram ein Foto seines Führerscheins gepostet.