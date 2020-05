In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota ist am Montagabend gegen 20 Uhr (Ortszeit) ein Afroamerikaner ums Leben gekommen, nachdem sich ein Polizist minutenlang auf seinen Hals gekniet hatte. Eine Passantin hielt den quälenden Tod des Mannes auf Video fest und teilte die Aufnahmen anschließend auf Facebook.

In dem Video ist zu sehen, wie der Mann um sein Leben fleht. „Ich kann nicht atmen, bitte töte mich nicht!“ sagt er zu dem Polizeibeamten, der auf seinem Hals kniet. Umstehende Personen versuchen noch, den Polizisten vom Ernst der Lage zu überzeugen: „Er bewegt sich doch gar nicht mehr, lass ihn atmen. Willst du ihn umbringen?“ Doch auch nachdem der Mann das Bewusstsein verliert, bewegt sich der Polizist nicht.

FBI ermittelt

Zunächst hatte die Polizei von Minneapolis versucht, den Tod des Mannes mit gesundheitlichen Problemen des Verhafteten zu erklären. In einer ersten Erklärung hieß es, der Mann habe sich der Festnahme nach einer Kontrolle wiedersetzt und in Handschellen plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen. Ein herbeigerufener Krankenwagen habe ihn in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Nach der Veröffentlichung des Videos im Internet hat nun das FBI die Ermittlungen übernommen. Der Bürgermeister von Minnesota, Jacob Frey, zeigte sich von dem Vorfall erschüttert: „Ich glaube, was ich sehe, und was ich sehe, war in jeder Hinsicht falsch“, sagte er in einer Pressekonferenz und auf dem Nachrichtendienst Twitter. „In Amerika Schwarz zu sein, sollte keine Todesstrafe bedeuten“, so Frey. Gouverneur Tim Walz sagte auf Twitter, die Aufnahmen seien „widerlich“.

Erinnerungen an den Fall Eric Garner

Die Polizei von Minneapolis steht seit Jahren immer wieder wegen Polizeigewalt in der Kritik. 2017 war etwa die Yoga-Lehrerin Justine Damond von Polizisten erschossen worden, die sie selber angerufen hatte. Der Vorfall weckt auch Erinnerungen an den tragischen Tod von Eric Garner, der 2014 bei einer Verhaftung auf ähnliche Weise starb. Auch hier filmten Passanten Garners letzte Worte: „I can’t breathe“. Der Satz wurde zum Schlachtruf der Bürgerrechtsbewegung „Black Lives Matter“.