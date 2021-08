16 Jahre nach „Katrina“ hat Hurrikan „Ida“ den US-Bundesstaat Louisiana mit seiner Metropole New Orleans heimgesucht.

Zwar verlor der Wirbelsturm nach seinem Auftreffen auf Land an Stärke, bewegte sich aber am Montag nur langsam weiter ins Landesinnere. In ganz New Orleans und Teilen Louisianas fiel der Strom aus, die Behörden meldeten ein Todesopfer.

„Ida“ traf am Sonntagmittag als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 an der US-Golfküste auf Land. Kurz darauf schwächte er sich zum Hurrikan der Kategorie 3 und am frühen Montagmorgen zu einem Tropensturm ab – doch bedeutete das für die Bevölkerung zunächst kein Aufatmen. Mit Windgeschwindigkeiten von immer noch bis zu 195 Kilometern pro Stunde peitschte der Sturm am Sonntagabend über New Orleans und brachte dort die gesamte Stromversorgung zum Erliegen. In ganz Louisiana waren fast eine Million Haushalte ohne Strom, wie die Website poweroutage.us meldete.

Erinnerungen an „Katrina“

„Wir haben jetzt in der ganzen Stadt keinen Strom mehr! Bleiben Sie an Ihren sicheren Orten“, warnte New Orleans' Bürgermeisterin LaToya Cantrell auf Twitter. Nach Angaben des örtlichen Stromanbieters Enerty lief die Versorgung nur noch über Notstromaggregate. Auch die Abwasser- und Wasserbehörde von New Orleans, die für die Pumpstationen zur Kontrolle der Überschwemmungen zuständig ist, wurde demnach mit Notstrom versorgt.

„Ida“ weckte Erinnerungen an den verheerenden Hurrikan „Katrina“, der vor 16 Jahren die Stadt verwüstete und mehr als 1800 Menschen in den Tod riss. US-Präsident Joe Biden bezeichnete Ida als „lebensbedrohlichen Sturm“ und rief für Louisiana den Katastrophenzustand aus.

Im Vorfeld des Sturms hatten hunderttausende Bewohner von New Orleans und Umgebung bereits die Stadt verlassen. New Orleans' Stadtverwaltung hatte eine Evakuierungsanordnung für Gebiete außerhalb des Deich- und Schleusensystems erlassen, das die niedrig gelegene Stadt am Mississippi-Delta schützt.