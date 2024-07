Ein kleiner Heuler verirrt sich offenbar von der Nordsee in die Elbe und schwimmt bis nach Geesthacht. Erst an einer Fischtreppe endet seine weite Reise.

Geesthacht (dpa) - Ungewöhnlicher Besuch an der Fischtreppe in Geesthacht: Ein junger Seehund hat sich offenbar von der Nordsee in die Elbe verwirrt und es über den Hamburger Hafen bis nach Schleswig-Holstein geschafft. An der Fischtreppe legte er am Sonntag eine Pause ein und verschlang in unmittelbarer Ufernähe einen Fisch, wie die Polizei mitteilte.

Der erst wenige Monate alte Seehund wurde von einem Seehundjäger eingefangen. Sein neues Zuhause ist nun die Seehundstation Friedrichskoog. Dort wird der kleine Heuler aufgepäppelt. Wenn er ein Gewicht von 25 Kilogramm erreicht hat, wird er wieder in die Nordsee entlassen. «So ganz einverstanden mit dem sofortigen Umzug war der Kleine aber nicht und leistete Widerstand - wer lässt sich auch schon gerne beim Essen stören», heißt es im Bericht.

Die Fischtreppe hilft Fischen, die Höhe der Staustufe Geesthacht in der Elbe zu überwinden und so flussaufwärts zu laichen.