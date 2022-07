In einem japanischen Aquarium sind Pinguine und Otter aus Protest gegen Einsparungen in ihrem Speiseplan in den Hungerstreik getreten: Nach Angaben des Leiters des Hakone-en-Aquariums, Hiroki Shimamoto, verschmähen einige besonders wählerische Pinguine und alle Otter die normalen Makrelen, die ihnen neuerdings anstelle der traditionellen japanischen Stöcker vorgesetzt werden. „Sie spucken sie einfach wieder aus“, berichtete Shimamoto. Er vermutet, dass die einfachen Makrelen den Pinguinen zu groß sind. „Sie spüren, dass etwas nicht stimmt.“

Das Aquarium hatte mit dem neuen Speiseplan auf einen deutlichen Preisanstieg bei den japanischen Stöckern reagiert. Diese waren auch aufgrund niedriger Fangmengen im Vergleich zum Vorjahr um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Zwar sei die Delikatesse in kleineren Mengen weiterhin im Futterangebot, sagte Shimamoto. Eine Rückkehr zum alten Speiseplan werde es aber erst wieder geben, wenn auch die Preise wieder die alten seien.