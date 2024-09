Das Lied «Als ich fortging» von Udo Jürgens war im Archiv verschwunden. Nun wurde die neu arrangierte alte Demo-Aufnahme veröffentlicht. Einige Fans erinnert die Ballade an einen James-Bond-Song.

Wien (dpa) - Innerhalb weniger Tage haben schon Hunderttausende das jetzt erst nach etwa 40 Jahren veröffentlichte Lied von Udo Jürgens angehört. Der beliebte Sänger und Komponist starb vor bald zehn Jahren im Alter von 80 Jahren.

Allein bei Youtube wurde das zum Lied «Als ich fortging» in Schwarz-Weiß gedrehte Musikvideo mit dem Schauspieler Albrecht Schuch («Im Westen nichts Neues», «Systemsprenger») bis Sonntagmittag um die 250.000 Mal aufgerufen.

«Als ich fortging» wurde am Freitag veröffentlicht. Es ist auch Bonustrack des Albums «Udo 90», das am 27. September erscheint, drei Tage vor dem 90. Geburtstag von Udo Jürgens. Der Star starb am 21. Dezember 2014 bei einem Spaziergang.

Die romantische Piano-Ballade «Als ich fortging» wurde bei Arbeiten im Archiv eines Plattenlabels entdeckt. Der wiederentdeckte Song erzählt von einem wehmütigen Abschied und wirkt gleichzeitig wie eine späte, vielleicht zu späte, Bitte um Versöhnung.

Text ist von Kult-Texter Kunze

Der Text ist von Michael Kunze (80), der auch die Worte zu Jürgens-Hits wie «Griechischer Wein» oder «Ich war noch niemals in New York» beisteuerte.

Jürgens schrieb die Melodie in den 80ern und nahm eine Demo-Version auf. Der Song entstand 1985 für das Album «Treibjagd», passte aber am Ende nicht ins Konzept und wanderte ins Archiv.

Demo-Aufnahme ist neu arrangiert

Der Schlagzeuger und Produzent Curt Cress hat Jürgens' Gesang aus dem Demoband extrahiert und mit Klavierstimme und breiter Streicher-Wolke versehen. Manche denken bei Teilen des Liedes an einen James-Bond-Song.