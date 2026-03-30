Vor einem halben Jahrhundert tauchte der grummelige Hund erstmals im Fernsehen auf. Bald soll der wuschelige Moppi neue Abenteuer erleben.

Berlin (dpa) - Der Hund Moppi aus der Kindersendung «Unser Sandmännchen» wird 50. Erstmals sei er am 3. April 1976 im Fernsehen zu sehen gewesen, teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit. Mit der Folge «Moppi hinter dem Zaun» habe er seinen ersten Auftritt in der Sendung «Unser Sandmännchen» im Deutschen Fernsehfunk der DDR gehabt

«Seitdem haben er und seine Freunde Pittiplatsch und Schnatterinchen mit ihren Abendgruß-Geschichten Generationen von Kindern ins Bett begleitet», hieß es in der Mitteilung. In der Mediathek kann man nun zum Jubiläum einen Zusammenschnitt alter und neuer Szenen anschauen.

Vor einigen Jahren bekam die Hundefigur mit «Moppi und der Leckerladen» dann auch eine eigene Fernsehshow. Köchin Maya zeigt Moppi darin, wie man kocht - zum Beispiel «Monsterpesto» und «Wuffeln», Waffeln mit Spinat.

Seit 2023 kann man Moppi auch zusehen, wie er Abenteuer mit der lila Katze MiWau erlebt. Ab heute gibt es eine zweite Staffel: Die neuen Folgen sind jeweils dreieinhalb Minuten lang und laufen wöchentlich montags in «Unser Sandmännchen» - zu sehen im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), im KiKa und im MDR. Außerdem steht die Sendung unter anderem in der ARD Mediathek zum Streaming zur Verfügung.