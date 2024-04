«Ich bin jetzt 74. Ich hab‘ schon mal gemerkt, wie es im Sarg ist.» In der Show «The Masked Singer» überrascht ein weit gereister Altmeister des Fernsehens in einem recht unvorteilhaften Kostüm.

Köln (dpa) - Früher präsentierte er kleine Früchtchen bei «Tutti Frutti», nun war er selbst eine große Kartoffel: Moderator Hugo Egon Balder ist in der ProSieben-Show «The Masked Singer» enttarnt worden.

Der 74-Jährige bekam in Köln zu wenige Stimmen aus dem Publikum - und musste deshalb das Kostüm ablegen, unter dem er sich in der Musikrätsel-Sendung verborgen hatte. Es handelte sich um eine Couch-Potato - eine ziemlich gemütliche, zum Übergewicht neigende Riesenkartoffel, die gerne fernsieht. Zwei Helfer mussten Balder aus der massigen Maskerade heraushelfen. «Ich bin jetzt 74», sagte er danach. «Ich hab schon mal gemerkt, wie es im Sarg ist.»

Raten wil geübt sein

Dass das Multitalent - Balder ist Moderator («Tutti Frutti», «Genial daneben»), Musiker, Schauspieler, Kneipier - in dem Runzel-Outfit steckte, hatte zuvor niemand erahnt. Moderatorin Palina Rojinski (38), die neuerdings im Rateteam der Show sitzt, tippte auf den 25 Jahre jüngeren Schauspieler Florian David Fitz (49), ihr Kollege Rick Kavanian (53) auf den noch jüngeren Matthias Schweighöfer (43). Einzig Musiker Max Giesinger (35) ging als Gast im Rateteam in eine ganz andere Richtung und tippte auf den Ex-Fußballmanager Reiner Calmund (75). Womöglich lag das aber auch an dem imposanten Schnauzer der Couch-Potato, der an den Oberlippenbart des «Callis» früherer Jahre erinnerte.

Balder war der erste Promi, der im regulären Wettbewerb der nun angelaufenen zehnten Staffel von «The Masked Singer» ausschied. Im Rennen sind noch sieben weitere Masken - darunter ein Babylöwe, ein großer Flip-Flop, ein Krokodil und eine Zuckerwatte mit Kulleraugen. Als Neuerung gibt es zudem eine Maske («Das Mysterium»), die in jeder Folge gelüftet wird und unter der stets ein anderer Promi steckt. In der ersten Folge am Samstag war es Opernsänger Rolando Villazón (52).

Bei «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen - oder am Ende das Finale gewinnen.