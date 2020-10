Immer wieder Ärger mit und um die Maske. Bei denen einen hängt sie unter der Nase, bei den anderen am Ellbogen, andere setzen sie gar nicht erst auf.

In Bad Dürkheim sucht die Polizei nach einer Frau, die eine Seniorin im Supermarkt beschimpft hatte, weil sie ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt angelegt hatte, in Dresden platzte einem Bäcker die Hutschnur, wie die Sächsische Zeitung berichtete: Statt sich ständiger wiederholender Diskussionen verbietet er nun Kunden ohne Mund- und Nasenschutz rigoros den Zutritt in seine sieben Filiaien. Und in Würzburg gibt es große Aufregung um Mitarbeiter des Bürgerbüros, die ihre Masken nicht tragen wollen.

Noch kurioser ging es dagegen in Bamberg zu: Ein Hotel warb mit dem Schriftzug „Es sind auch Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz willkommen“. Als die Polizei daraufhin wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz einschreiten wollte, kam es zu einem Handgemenge.

Laut Einsatzbericht der Polizei gerieten der Wirt und seine Frau mit den Polizisten aneinander. Dabei wurden vier Beamte leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Das reicht vom Kratzer an der Stirn bis zum verstauchten Finger“, erklärte ein Sprecher. Alle seien aber wieder im Dienst.

Auch das Personal missachtete Abstandsregeln

Ein Tourist hatte die Polizei am Dienstag darüber informiert, dass das Hotel explizit Gäste ohne Maske willkommen heiße. Auch die Mitarbeiter des Hotels trugen bei der Kontrolle keinen Mund-Nasen-Schutz, auf Abstandsregeln wurde nicht geachtet. Der Hotelier und seine Frau sollen den Einsatz trotz mehrfacher Belehrung der Polizisten gefilmt haben.

Den Angaben nach weigerten sie sich, das Handy herauszurücken und verletzten dabei leicht die Beamten. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz.