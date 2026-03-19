Schweine in Agonie, Kadaver neben lebenden Tieren, Maden und Ratten: Was Tierschützer in einem spanischen Mastbetrieb entdeckten.

Madrid/Teruel (dpa) - In einem Schweinemastbetrieb der ostspanischen Provinz Teruel sind Tiere in grausigen Verhältnissen gehalten worden. Die Nichtregierungsorganisation Arde veröffentlichte Fotos und Videos aus dem Betrieb mit Massentierhaltung, in denen kranke Tiere in Agonie neben bereits verendeten und in Verwesung übergegangenen Schweinen in völlig verdreckten, dunklen Ställen mit Ratten- und Madenbefall zu sehen sind. Die Aufnahmen stammten demnach aus dem vergangenen Oktober. Die Organisation erstattete nach eigenen Angaben Anzeige unter anderem wegen Tierquälerei und Verstößen gegen die öffentliche Gesundheit.

Schlachtvieh aus diesem Betrieb sei unter anderem an einen Schlachthof in Girona geliefert worden, dessen Erzeugnisse in Supermärkte in ganz Spanien und darüber hinaus gelangt seien. Aldi Nord betonte auf Anfrage zwar, von dem Schlachthof beliefert worden zu sein. Allerdings sei kein Fleisch aus dem beanstandeten Betrieb in der Gemeinde Castellote in die Regale des Discounters gelangt, was mit Hilfe der europäischen Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von Fleisch überprüft worden sei.

Besserung nach Übernahme durch neuen Eigentümer

Der Mastbetrieb wurde dann vor Kurzem von einem neuen Eigentümer übernommen. Seither scheinen sich die Zustände gebessert zu haben. Für die geschilderten Zustände sei der frühere Eigentümer zuständig, sagte der neue Betreiber.

Das regionale Landwirtschaftsministerium von Aragón teilte dpa auf Anfrage mit, bei einer am Mittwoch durchgeführten Inspektion des Betriebes durch Veterinärbeamte seien keine Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften mehr festgestellt worden. «Weder im Bereich des Tierschutzes noch im hygienischen Bereich wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt, und in jedem der Ställe war der Hygienestandard einwandfrei», schieb das Ministerium.

Spanien ist größter Schweinefleischproduzent Europas

Spaniens Schweinehaltung ist in Europa ein Schwergewicht: Das Land gilt inzwischen als größter Schweinefleischproduzent der EU. Nach amtlichen Schlachtstatistiken wurden 2024 rund 53,9 Millionen Schweine geschlachtet. Die Branche ist stark industrialisiert und von Massentierhaltung geprägt. Immer wieder gibt es Tierwohl-Skandale. Ähnliche Vorwürfe werden von Tierschützern auch in Deutschland erhoben.