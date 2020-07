Der Schauspieler Tilo Prückner ist am 2. Juli in Berlin gestorben. Das Erste erinnerte an ihn mit einer Komödie - und ein Millionenpublikum schaltete ein.

Berlin (dpa) - Der Fernsehfilm «Holger sacht nix» hat am Mittwochabend dem Ersten den Quotensieg zur besten Sendezeit beschert.

Die ARD hatte die Komödie zu Ehren des kürzlich gestorbenen Schauspielers Tilo Prückner ins Programm genommen, 5,05 Millionen Menschen (17,7 Prozent) schalteten ein. Das ZDF strahlte «Die große «Terra X»-Show» aus, 3,70 Millionen (13,0 Prozent) wollten sie sehen.

Die RTL-Rankingshow «Die 25 unglaublichsten Storys, die sie garantiert weitererzählen werden» lockte 2,05 Millionen Zuschauer (7,3 Prozent) vor den Bildschirm. Der US-Thriller «Der Anschlag» auf Kabel eins hatte 1,63 Millionen Zuschauer (6,0 Prozent).

Mit dem Krimi «Wilsberg: Mundtot» auf ZDFneo verbrachten 1,44 Millionen (5,1 Prozent) den Abend. Die amerikanische Serie «9-1-1» auf ProSieben guckten 1,27 Millionen (4,5 Prozent). Die Sat.1-Reportage «So liebt Deutschland» kam ebenso wie die Krimiserie «Magnum P.I.» bei Vox auf 1,25 Millionen (4,4 Prozent). Die RTLzwei-Reihe «Die Gruppe» verfolgten 370.000 Menschen (1,3 Prozent).

