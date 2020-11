Eines Tages stand er da, der brettharte Penis auf dem 1738 Meter hohen Berg Grünten südlich von Kempten. Wer den Phallus aus einem Holzstamm schnitzte, liegt im Dunkeln, die urwüchsige Männlichkeit geht wohl auf einen Scherz in der Hexennacht zurück. In der zuständigen Kommune Rettenberg gibt man sich ganz entspannt ob der obszönen Skulptur, denn die stehe etwas abseits des Weges und außerdem auf privatem Grund. Weil sich aber doch hin und wieder nicht nur einzelne Wanderer, sondern auch Rindviecher daran reiben, haut es den Rieseneumel ab und an um. Da müsste mal ein Stammhalter her. Darauf eine Latte, gern macchiato.