Ende Mai entscheidet sich erneut, wer «Germany’s Next Topmodel» wird. In der Finalshow soll Heidi Klum prominente Unterstützung bekommen.

Unterföhring (dpa) - Die US-Schauspielerin Sharon Stone kommt als Gast zum Finale der aktuellen Staffel von «Germany’s next Topmodel». Neben Stone bekommt Heidi Klum in der Finalshow weitere prominente Unterstützung, wie ProSieben mitteilte.

Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato, US-Sängerin Nicole Scherzinger, die Models Adriana Lima und Winnie Harlow sowie Dan und Dean Caten von der Modemarke Dsquared werden erwartet.

Am 28. Mai entscheidet sich, welche beiden Models die 21. Staffel der Castingshow gewinnen. Nachdem Klum (52) jahrelang nur weibliche Nachwuchsmodels gesucht hat, sind inzwischen auch männliche Kandidaten dabei.

Finale erstmals nicht in Deutschland

Das Finale der Model-Show findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Ein «Finale mit echtem Hollywood-Glamour» kündigt der Sender Anfang des Jahres an. Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, lebt.

Ende Mai kürt Heidi Klum zum 21. Mal »Germany’s next Topmodel«. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/dpa

Sharon Stone (68) war vor über 30 Jahren mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller «Basic Instinct» weltberühmt geworden. Es folgten Filme wie «Casino», «Catwoman» oder «The Disaster Artist». Die Schauspielerin stand zudem für die dritte Staffel des gehypten Teenager-Dramas «Euphoria» vor der Kamera. Inzwischen ist Stone auch als Malerin und als Autorin tätig.