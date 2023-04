Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Pandemie darf Stefan lange Zeit nicht nach Deutschland, um in Speyer seine Lotte zu heiraten. Das deutsch-südafrikanische Paar verzweifelt beinahe an Behörden und Corona. Doch an einem Freitag, dem 13., wendet sich das Blatt.

Sie wären sicher bis ans Ende der Welt gefahren für ihre Liebe. „Liebe in Zeiten von Corona“, lautete am 2. Mai in der RHEINPFALZ am SONNTAG die Überschrift der Geschichte von Lotte