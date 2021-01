Ein frisch verheiratetes Seniorenpaar aus der englischen Grafschaft Nottinghamshire hat nach seinem steinigen Weg durch die Pandemie dazu aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. „Menschen haben so lange und hart daran gearbeitet, diesen Impfstoff zu entwickeln, also sollten die Menschen ihn nun auch annehmen“, sagte die 86-jährige Jenny Holland, die mit ihrem 90 Jahre alten Mann Geoff am Montag in Nottinghamshire geimpft wurde.

Hochzeit im August

Die Pandemie machte dem Paar, das sich 2019 in einem Gemeinschaftszentrum kennengelernt hatte, mehrfach einen Strich durch die Rechnung: Zunächst hatten die beiden in großer Runde im April 2020 an Geoffs Geburtstag heiraten wollen, dann später an Jennys Geburtstag im Sommer – aus beidem wurde nichts. Zwischenzeitlich waren Jenny und Geoff Holland sogar beide positiv auf Corona getestet worden, hatte aber keine schweren Symptome gezeigt.

Im August gab sich das Paar dann das Jawort – wegen der Pandemie allerdings nur mit vier Gästen. Die Beziehung habe ihren Vater „20 Jahre jünger“ gemacht, berichtete Tochter Kathryn Turner: „Er benutzt einen Gehstock zum Laufen, aber manchmal vergisst er ihn auch, weil er so damit beschäftigt ist, ihre Hand zu halten.“