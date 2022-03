Nachdem sie lange von den seit einer Woche herrschenden Unwettern an der Ostküste Australiens verschont wurde, ist nun auch die Metropole Sydney voll getroffen worden. Zwei Menschen seien im Hochwasser getötet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem riefen die Behörden angesichts neuer Unwetterwarnungen rund 60.000 Menschen auf, ihre Wohnviertel zu verlassen. Durch die Unwetter wurden in der mit fünf Millionen Einwohnern größten Stadt Australiens Brücken weggerissen, unzählige Häuser beschädigt, Autos weggespült und auch das Dach eines Supermarktes weggerissen. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto von Wassermassen weggespült worden, teilte die Polizei von Sydney mit. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Damit stieg die Anzahl der Toten in den seit einer Woche herrschenden Stürmen und Regenfällen an der Ostküste des Landes auf 20. Und es gibt vorerst keine Entwarnung: Die kommenden 48 Stunden könnten „schwierig“ werden, warnte der Wetterdienst.