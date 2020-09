Einst war sie das größte Segelschiff der Welt. Dann fristete die „Peking“, ziemlich marode, ein Museums-Dasein in New York. Nun soll sie, aufwändig restauriert, ein neues Museum in Hamburg schmücken.

Nach 88 Jahren ist das Segelschiff „Peking“ am Montagabend begleitet von Hunderten Schiffen und Booten in ihren Heimathafen nach Hamburg zurückgekehrt. Gezogen von zwei Schleppern hatte das Segelschiff am Morgen die Peters Werft in Wewelsfleth verlassen, wo es drei Jahre lang aufwendig restauriert worden war. „Die „Peking“ soll das Wahrzeichen des neuen Deutschen Hafenmuseums werden“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die das Schiff begleitete.

Gebaut 1911 auf der Werft Blohm+Voss gehört die „Peking“ zu den letzten großen Frachtseglern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts wegen ihrer Geschwindigkeit und Sicherheit gegen Dampf- und Motorschiffe antreten konnte. Bei ihrem Stapellauf galt sie mit 115 Metern Länge als weltgrößtes Segelschiff. Bis 1932 brachte sie Salpeter von Chile nach Europa. Seit 1974 konnte sie als Museumsschiff im South Street Seaport Museum in New York besichtigt werden. Am Schluss war die „Peking“ allerdings marode.