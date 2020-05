Weil die Fütterung durch Touristen wegen der Corona-Pandemie ausbleibt, machen sich Sika-Hirsche in Japan auf in die Stadt.

Sie lassen sich gerne füttern, die Sika-Hirsche im Nara-Park in Japan, einer Touristen-Hochburg. Doch wegen der Corona-Pandemie bleiben die Besucher dort aus – und damit auch das von den Tieren geliebte Futter. Offenbar haben die Vierbeiner beschlossen, sich selbst auf die Suche zu machen. Denn wie die Tageszeitung „Tokyo Shimbun“ berichtet, streunen die Hirsche zunehmend in der Gegend herum. Unser Foto zeigt sie vor einem Kiosk, der spezielle Kekse verkauft. In Wohngebieten knabbern sie am Rasen und machen sich über Mülltüten her. Jäger müssen sie nicht fürchten. Die mehr als 1000 Sika-Hirsche im Nara-Park in Japans alter Kaiserstadt sind als lebende Nationalschätze nämlich gesetzlich geschützt.