Comeback für dicke Jacken, Handschuhe und Mützen: Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen. In Teilen Deutschlands fällt noch Schnee – wo genau?

Offenbach (dpa) - Wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März ist es deutlich kühler als zuletzt: Von Ost nach West zieht eine Kaltfront über Deutschland. In Teilen Deutschlands fällt sogar etwas Schnee.

Im Allgäu bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schneit es zunächst in den westlichen Mittelgebirgen nochmal – wenn auch nur ein bisschen. Auch im Hochschwarzwald und höheren Lagen der Alb gibt es wenige Zentimeter Neuschnee.

Ab Nachmittag setzt der Schneefall an den Alpen ein. Im Allgäu könne es an manchen Stellen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben, heißt es in der Vorhersage. In der Nacht zum Sonntag breiten sich dann Schneefälle und Glätte von den Alpen bis ins Vorland aus.

In Mittelgebirgen könne es Glätte geben, nach Westen durch überfrierende Nässe. Am Sonntagvormittag entspannt sich die Glätte-Situation.

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Die Höchstwerte liegen am Samstag meist bei 4 bis 8 Grad im Westen und 12 bis 18 Grad im Osten, wie der Wetterdienst vorhersagt. In der Nacht zum Sonntag ist es den Alpen bis nach Mecklenburg-Vorpommern stark bewölkt und regnet leicht. An den Alpen und im höheren Bergland kann es schneien. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und minus 2 Grad.

Am Sonntag ist es in der Südosthälfte stark bewölkt. Gebietsweise regnet es etwas, in den Alpen und höheren Lagen der Mittelgebirge schneit es anfangs. Der Niederschlag lässt im Tagesverlauf nach. Höchstwerte sind 6 bis 12 Grad.

Auch am Montag kann es in den höheren Lagen der Mittelgebirge noch Schnee geben. Am Dienstag werden dann an den Alpen die letzten Flocken erwartet.