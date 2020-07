Exakt 22.30 Uhr zeigt die Uhr am Dom von Helsinki. Doch obwohl die finnische Hauptstadt im Süden des Landes liegt, wird es auch in dieser Nacht (das Bild von RHEINPFALZ-Leserin Simone Leim aus Neustadt) entstand im Mai 2019) nicht dunkel werden. Während der weißen Nächte rund um den Sommeranfang, wenn über dem Polarkreis die Mitternachtssonne zu sehen ist, ist es 24 Stunden taghell. Spät in der Nacht taucht die Sonne für einen kurzen Moment hinter dem Horizont unter, bevor sie wieder aufgeht, und verwischt dabei die Grenzen zwischen Morgen- und Abenddämmerung. „Ich vermisse diese Stadt, meine absolute Lieblingsstadt, und die weißen Nächte sehr“, schreibt Leim.

