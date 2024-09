Das nennt man selbstbewusst: RTL setzt dem eigenen Castingformat «Deutschland sucht den Superstar» die neue Show von Stefan Raab entgegen. Das Publikum erwarten dieses Mal Talente aller Altersklassen.

Berlin (dpa) - Die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» («DSDS») geht an diesem Mittwoch (20.15) Uhr in ihre neue Staffel. Im 21. Durchgang gibt es mehrere bemerkenswerte Neuerungen. Zum Beispiel ist der Starttermin diesmal ungewöhnlich früh.

Der älteste Kandidat ist 92

Außerdem ist die Altersgrenze gefallen: Alle ab 16 Jahren dürfen mitmachen. Der älteste Kandidat im Casting ist 92 Jahre alt. Für die Staffel gab es laut RTL mehr als 10.000 Bewerberinnen und Bewerber - und knapp die Hälfte war über 30 Jahre alt.

Was auch auffällig ist: Der Fernsehriese RTL macht sich selbst Konkurrenz. Auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ startet nahezu zeitgleich um 20.10 Uhr die neue Show von Stefan Raab. Sie trägt den Namen «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab».

Diese «DSDS»-Staffel hat 15 Folgen, inklusive eines großen Live-Finales in Köln. Die Jury besteht aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana. Zum ersten Mal dient ein Freizeitpark als Kulisse des Castings - der Europa-Park in Rust bei Freiburg. Der Auslands-Recall findet dieses Mal auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta statt.

Bolton-Ballade vom Barbesitzer

Wer ist in Folge 1 dabei? Da wäre zum Beispiel Barbesitzer Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Er singt im Jurycasting «Walking By Myself» von Gary Moore und «How Am I Supposed To Live Without You» von Michael Bolton. «Ich bin nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte», lautet seine Devise.

Lisa Klimm (32) aus Bischofsheim tanzt in ihrer Freizeit als Cheerleaderin in Frankfurt und arbeitet als Grundschulsekretärin. Der Jury singt sie «Turn My Swag On» von Soulja Boy vor. Ihre Wahrnehmung: «Ich kann mit meiner Stimme viele Menschen zur Gänsehaut bringen.» Sie macht bereits seit 20 Jahren leidenschaftlich gerne Musik und liebt das Rampenlicht.

Florian Rateuke (26) aus Berlin trägt «Icecream» von twenty4tim vor. Er ist bei DSDS, weil er sicher ist, dass er gewinnt – schließlich ist er angeblich Hellseher und hat seinen DSDS-Auftrag «von oben» bekommen! Er hat «Kontakt zu Engeln» und bekommt ständig Infos von der geistigen Welt. Seine Gabe entdeckte er, als er als Kind den Tod seiner Oma vorhersagte.