Lotte und Stefan möchten heiraten – in Speyer. Aber Stefan ist Südafrikaner und darf in der Pandemie nicht nach Deutschland. „Ich habe Angst, dass uns die Zeit davonläuft“, sagt Lotte. Und klammheimlicher Rassismus macht alles noch schlimmer.

Der 13. Juli 2021, ein Dienstag, könnte ein strahlend schöner Tag werden auf dem Standesamt zu Speyer, der schönste Tag im Leben von Lotte Nickola (33) und ihrem Verlobten Stefan (30). An diesem Tag soll mit der Eheschließung der beiden eine wahrhaftige Lovestory besiegelt werden. An diesem Tag haben sie einen festen Termin für ihre Trauung. So wie es sich gehört, nach Recht und Gesetz, unter Erfüllung aller formalen Anforderungen – um das böse Wort „Bürokratie“ zu vermeiden.

Aber es könnte sein, dass der Traum vom glücklichen 13. Juli platzt, und das hat mit Corona zu tun. Dann gäbe es nur noch eine Hoffnungsfrist bis zum 22. August. Danach zerfielen all die Berge von Formularen, Papieren, Visa, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Bestätigungen und Übersetzungen im übertragenen Sinne zu Staub. Dann würden sie ungültig, weil ihre Wirksamkeit kraft Gesetzes zeitlich begrenzt ist.

Stefan ist Südafrikaner, er lebt derzeit in seiner Heimat bei den Eltern und darf vielleicht noch wochen- oder monatelang nicht nach Deutschland kommen, weil hier seit Ende Januar ein „Beförderungsverbot“ für Reisende aus Südafrika besteht. Es gibt zwar Ausnahmen von diesem Verbot. Die Absicht, eine Ehe zu schließen, ist dem Gesetz als Ausnahmegrund freilich nicht gut genug. Südafrika ist seit Jahresbeginn ein „Virusvarianten-Gebiet“.

Pandemie und Papierkrieg

Wenn die Ehe zwischen Lotte und Stefan nicht bis zum 22. August geschlossen ist, muss die Odyssee der Bescheinigungen, Bestätigungen, Übersetzungen und Beglaubigungen völlig von Neuem beginnen, sogar das Oberlandesgericht Zweibrücken müsste dann nochmals seinen justizförmigen „Segen“ geben und die Nicht-Existenz von Ehehindernissen bescheinigen. So will es das Gesetz. All das würde nach aller Erfahrung Monate dauern und Riesenkräfte fordern, vor allem psychisch, weil niemand weiß, wie lange das Pandemie-Elend andauert. „Ich habe Angst“, sagt Lotte, „dass uns die Zeit davonläuft.“ Es sei eine emotionale Tortur.

Begonnen hat die Geschichte vor drei Jahren. Nach Studium und Referendarzeit in Deutschland arbeitet Lotte Nickola als Lehrerin in Südafrika. Dort lernt sie Stefan kennen. Wenn sie sagt „Wir haben uns vergangenes Jahr entschieden, zu heiraten“, klingt das vom Wortlaut her zwar eher sachlich. Aber wer Ohren hat, zu hören, vernimmt ganz starkes Empfinden. Als Ehepaar wollen sie in Deutschland leben, berichtet Lotte. „Stefan arbeitet gerne und viel, er will hier etwas aufbauen, als Landmaschinen-Mechatroniker.“ Eigentlich, sagt sie, sei Stefan ein Cowboy, „er hat auch in den USA gearbeitet, die Amerikaner suchen solche Leute händeringend.“ Die Deutschen, so sollte man vermuten, sicherlich auch.

Vor jeder internationalen Eheschließung steht eine sehr lange Bürokratie-Rallye. „Wir sind eigentlich ein einfacher Fall, wir waren beide noch nie verheiratet“, sagt Lotte, und trotzdem ist alles ziemlich heftig. Stefans Mutter muss intensiv intervenieren, damit in Südafrika die Kommunikation mit den zuständigen Gerichten funktioniert. Ledigkeits- und Ehefähigkeitsbescheinigungen sind beizubringen, Übersetzungen und Beglaubigungen in großer Zahl. Dennoch: Zunächst scheint alles auf gutem Weg. Aber dann, im Sommer 2020, schlägt Corona immer heftiger zu. Papiere südafrikanischer Behörden brauchen plötzlich Monate; den Verdacht, dass die Pandemie als Begründung manchmal nur vorgeschoben wird, möchte Lotte nicht aussprechen.

Lottes Pass ist mächtig, Stefans ist es nicht

Weihnachten 2020 verbringt sie bei Stefan in Südafrika. „Ich habe der Bitte der Bundesregierung, möglichst nicht zu reisen, nicht entsprochen“, kommentiert sie kühl; illegal war das aber nicht. Sie merkt an: „Der deutsche Reisepass ist mächtig.“ App auf dem Handy, Corona-Test, Quarantäne nach dem Rückflug, klar, aber sonst… Stefans Reisepass dagegen ist nicht halb so mächtig, das registriert Lotte mit großer Sorge. Eine Odyssee. Der „Verband binationaler Paare“ habe geraten, in Dänemark zu heiraten, berichtet Lotte, weil die dänischen Gesetze auf manche Formalitäten verzichten. Aber die Dänen machen Ende 2020 die Grenzen dicht.

Im Januar 2021 der ultimative Schock: Deutschland setzt ein Beförderungsverbot für Reisende aus Südafrika in Kraft. Stefan sitzt fest. „Zum Schutz der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland und zur Limitierung der schnellen Verbreitung der neuen Virusvarianten“, erklärt der Bundesgesundheitsminister.

Lotte Nickola befürwortet dieses Ziel aus vollem Herzen. Was sie jedoch umtreibt: „Wenn man manche Ausnahmen von diesem Verbot betrachtet, dann sind manche Nicht-Ausnahmen furchtbar ungerecht.“ Jeder, der sich im Transitbereich eines deutschen Flughafens aufhalte, dürfe kommen, könne aber das Virus auch verbreiten. Jeder, der Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in Deutschland habe, dürfe kommen. Dürfe es dann einen so gravierenden Unterschied machen, dass Stefan Aufenthaltsrecht und Wohnsitz – später zudem die deutsche Staatsbürgerschaft – erst nach der Heirat bekommt? Stefan wolle schließlich keine Urlaubsreise machen, sondern nach Deutschland fliegen, um eine Familie zu gründen.

Wieder gehofft. Wieder vergeblich.

Und dann berichtet sie auch noch von einem weiteren ganz heiklen Punkt: der Art nämlich, wie manche Deutsche reagieren, wenn Lotte wie folgt argumentiert: „Bei den Inzidenzwerten liegt Südafrika übrigens bei rund fünfzehn, Deutschland um die hundertsechzig.“ Dann schlage ihr nicht selten entgegen: „Die testen halt nicht richtig!“ Den Begriff „Rassismus“ benutzt Lotte Nickola angesichts dieser Unterstellung zwar nicht, spricht allerdings von einem „bestimmten Afrikabild in einigen deutschen Köpfen“. Südafrika habe in Wahrheit sehr penibel getestet und damit der Virusbekämpfung einen großen Dienst erwiesen.

Lotte Nickola hat sich hilfesuchend an Politiker gewendet, ohne Erfolg. Ein Beamter des Bundesinnenministeriums schrieb ihr etwa dies: „Ich möchte Sie um Verständnis dafür bitten, dass ich zu den geltenden Regelungen keine Diskussion mit Ihnen führen kann.“

Das Beförderungsverbot ist zeitlich begrenzt. Am vergangenen Mittwoch war wieder ein Tag, an dem es hätte aufgehoben werden können, theoretisch. Lotte und Stefan haben zuvor ganz viel miteinander telefoniert. Und wieder gehofft – vergeblich. Lotte sagt: „Die ganze Sache bindet Stefan und mich noch stärker aneinander.“ Diese Liebe sei aber auch mit sehr vielen Tränen verbunden.