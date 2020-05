Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bleibt Japans heiliger Berg Fuji diese Klettersaison für Bergsteiger geschlossen. Die Behörden kündigten am Montag an, im Sommer auch die letzten drei von insgesamt vier Hauptzugangswegen zu dem 3776 Meter hohen Vulkan zu sperren. Seit die Präfektur Shizuoka 1960 die Verwaltung der Bergsteigerpfade übernommen hat, ist es das erste Mal, dass sie geschlossen werden. Der rund hundert Kilometer südwestlich von Tokio gelegene Fuji, der im Westen wegen einer falschen Lesung des Schriftzeichens für Berg auch unter dem Namen Fujiyama bekannt ist, zählt seit 2013 zum Unesco-Welterbe. Vergangenes Jahr zog er nach offiziellen Angaben 236.000 Bergsteiger an.