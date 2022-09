Extremtemperaturen und Hassrede im Internet hängen nach Erkenntnissen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) zusammen. Demnach nimmt sogenannte Hate Speech zu, wenn die Tageshöchsttemperaturen über oder unter einem „Wohlfühlfenster“ von 12 bis 21 Grad Celsius liegen. Temperaturen über 30 Grad schürten Online-Hass in allen Klimazonen und über alle Unterschiede bei Einkommen, religiösen Überzeugungen oder politischen Präferenzen hinweg, erklärte das Institut in Potsdam.

Diesen Zusammenhang entdeckte das PIK bei der Analyse von mehr als vier Milliarden Tweets, die zwischen 2014 und 2020 in den USA auf Twitter gepostet wurden. Für die Untersuchung wurden mit einem Algorithmus Hass-Tweets aufgespürt und mit den Wetterdaten zum Zeitpunkt des Erscheinens kombiniert.

Ab 30 Grad steigt die Aggression

Dabei kam heraus, dass sowohl die absolute Anzahl als auch der Anteil der Hass-Tweets bei extremen Temperaturen steige. Menschen neigten also zu aggressiverem Online-Verhalten, wenn es draußen entweder zu kalt oder zu heiß ist, erklärte die Wissenschaftlerin Annika Stechemesser vom PIK.

Die wenigsten Hass-Tweets in den USA gibt es demnach bei 15 bis 18 Grad Celsius. Ab 30 Grad gingen die Fälle steil nach oben, hieß es. Insofern dürfte es in diesem Sommer in Europa zahlreiche aggressive Tweets gegeben haben. Denn die Monate Juni bis August waren auf dem Kontinent so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.