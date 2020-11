Ellen Matzdorf ist dabei, wenn das Leben beginnt – und wenn es endet. Die Oldenburgerin hat auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Berufskombination. Emotionale Momente erlebt die 57-Jährige bei beiden Tätigkeiten.

Masha ist zwar schon ein gutes halbes Jahr alt. Ihre Mama Ramona Perthold nimmt ab und an aber noch die Beratung ihrer Hebamme Ellen Matzdorf in Anspruch. Normalerweise kommt Matzdorf zu Mutter und Tochter nach Hause, heute passt es aber besser, sich woanders zu treffen: im Beerdigungsinstitut „Stern Bestattungen“ von Ellen Matzdorf. Denn die Oldenburgerin ist nicht nur seit 25 Jahren Hebamme, seit vier Jahren ist sie auch Bestatterin.

Die 57-Jährige weiß, dass ihre Berufskombination ungewöhnlich klingt. Doch für sie ergibt sie Sinn: „Beruflich hat sich ein Kreis geschlossen.“ Wäre Ellen Matzdorf nicht Hebamme geworden, wäre sie vielleicht auch nicht Bestatterin geworden. „Leben und Tod liegen sehr nah beieinander“, betont sie. Als Hebamme erlebte sie, wie Kinder während einer Schwangerschaft im Mutterleib starben. Parallel zu ihrer Hebammentätigkeit ließ sie sich zur Sterbe- und Trauerbegleiterin ausbilden. „Mit meiner Erfahrung, dass Schwangerschaften nicht immer gut laufen, hat der Tod für mich Normalität bekommen“, sagt sie.

Geburtshaus aus finanziellen Gründen geschlossen

Hebamme wurde Matzdorf erst mit über 30. Zunächst war sie Assistentin eines Schwerstbehinderten. Sie machte dann eine Ausbildung und arbeitete als freiberufliche Hebamme. „Ich empfinde es nach wie vor als Privileg, dass Familien mich aussuchen, sie beim Start in einen neuen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen.“

Sie eröffnete das erste Geburtshaus in Oldenburg, bot Hausgeburten an und begleitete Gebärende ins Krankenhaus. Vor fünf Jahren machte sie ihr Geburtshaus dicht. Es ging finanziell nicht mehr. Bundesweit schließen immer mehr Geburtshäuser, weil die Haftpflichtbeiträge stetig steigen.

Sie betreute weiter freiberuflich Schwangere und Mütter im Wochenbett. Gleichzeitig schaute sie sich nach einem zweiten Standbein um. Und da der Tod für sie nie ein Tabu war, machte sie diverse Praktika bei Bestattern. Dort sah sie auch, wie ein Bestatter eng mit einer Hebamme zusammenarbeitete. „Das hat mich sehr berührt und inspiriert“, sagt sie. „Ich dachte mir: Was die beiden zu zweit können, kann ich allein.“

Gebrauchten Bestattungswagen gekauft

Der Beruf der Bestatterin ist nicht geschützt, man muss keine Ausbildung durchlaufen. Ellen Matzdorf eignete sich alles selbst an und kaufte einen gebrauchten Bestattungswagen. „In blau, das war mir wichtig“, sagt sie. Räume mietete sie zunächst nicht an, Leichname können auch in öffentlichen Leichenhallen gekühlt werden.

Zunächst wollte sie nur Familien mit gestorbenen Kindern betreuen – damit kannte sie sich aus. Sie informierte Kinderärzte und Gynäkologen über ihr Angebot. Daraufhin bekam sie eine Mail vom Vater eines Kleinkindes, das bald sterben würde. Sie half der Familie über die schwere Zeit, begleitete das Kind in den Tod, organisierte die Beerdigung gemeinsam mit der Familie, ließ Eltern und Geschwister den Sarg bemalen. „Es hat sich gezeigt: Ich kann das“, sagt Matzdorf. Nach der Beerdigung fragte die Mutter sie, ob sie ihre Hebamme sein möchte – die Frau war wieder schwanger.

Weil alles gut lief, konnte sich Matzdorf schließlich doch vorstellen, auch erwachsene Tote zu beerdigen. 2019 mietete sie Räume an, in die nun Ramona Perthold und Masha gekommen sind.

Ellen Matzdorf sagt, müsste sie sich heute entscheiden, entweder in dem einem oder dem anderen Beruf zu arbeiten - sie könnte es nicht. „Hebamme ist meine Berufung, aber als Bestatterin fühle ich mich jetzt genauso berufen.“