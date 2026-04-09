Die ZDF-Heimatserie «Lena Lorenz» ist längst ein Dauerbrenner: Jetzt startet die 12. Staffel. Und wieder geht es um mehr als um den Hebammenalltag. Bei Lena Lorenz ist auch privat viel los.

München (dpa) - Langweilig wird es im Leben von Lena Lorenz nicht: Die Hebamme aus der gleichnamigen ZDF-Serie stemmt nicht nur ihren fordernden Job zwischen Klinik und Praxis, sondern auch ein buntes Familienleben. Dazu gehören neben vielen fröhlichen Momenten auch Frust, Enttäuschung und ein Abschied. Im Zentrum steht nicht allein Hauptdarstellerin Judith Hoersch als Lena, sondern auch ihre TV-Mutter Eva Mattes - ein glaubwürdiges Mama-Tochter-Duo, das sich auch hinter der Kamera gut versteht.

Die erste von sechs neuen Folgen der Reihe «Lena Lorenz» ist am Donnerstag um 20.15 Uhr zu sehen. Zum Streamen stehen bereits alle Folgen zur Verfügung.

Worum dreht sich Lenas Hebammenalltag?

In der ersten Folge mit dem Untertitel «Muttergefühle» betreut Lena die junge Mona (Carla Hüttermann), die ihr Baby zur Adoption freigeben möchte. In dem Paar Katina und Jan (Mina Tander und Tom Beck) hat sie engagierte und liebevolle Eltern gefunden. Je näher der Geburtstermin rück, desto mehr zweifelt Mona an ihrer Entscheidung. Ist sie wirklich bereit, ihr Kind wegzugeben? Die Situation spitzt sich zu, Lena versucht zu vermitteln.

Auch in den weiteren Folgen steht Lena Patientinnen in Konfliktsituationen bei. Ihr Einsatz reicht dabei über die reine Geburtshilfe und -vorbereitung hinaus: Lena ist ein Stück weit Kummerkasten, Beziehungsberaterin, Problemlöserin. Schwierig wird es, als eine neue Hebamme in der Klinik anfängt. Nach anfänglicher Begeisterung über die motivierte Kollegin Gesa Hahn (Anna Fischer) bekommt Lena in der fünften Folge - «Auf Augenhöhe» - ernste Zweifel an der fachlichen Kompetenz der jungen Frau.

Was passiert Neues in Lenas Familie?

Auch in ihrem eigenen Leben muss Lena schwierige Entscheidungen treffen: Rob Manzini (Seán McDonagh) möchte mit Lena zusammenziehen, doch die Hebamme zögert: Gerade erst ist Robs inzwischen erwachsene Tochter Michelle (Saron Degineh) in sein Leben getreten. Lena fällt es nicht leicht zu akzeptieren, dass Rob jetzt auch viel Zeit mit Michelle verbringen will.

Unerwarteten Besuch gibt es auf dem Lorenzhof: Evas Schwester Liz White (Bettina Redlich) taucht unangemeldet auf. Das Verhältnis der beiden Frauen ist angespannt. Eine düstere Nachricht ändert alles. Ein offenes Ohr findet Lena bei ihrer besten Freundin Julia (Liane Forestieri). Die gerät jedoch selbst beruflich in die Klemme.

Was sagen Judith Hoersch und Eva Mattes?

Beruflich werde Lena mit wichtigen Themen konfrontiert und privat werde es nicht ganz einfach, sagt Hoersch im ZDF-Interview. Da sei Lenas Wunsch nach einem gemeinsamen Zuhause mit ihrem Freund Rob, «aber seine Tochter Michelle spielt plötzlich auch eine Rolle in seinem Leben und dann taucht noch Tante Liz auf». Lena befinde sich in einem Spannungsgefüge zwischen Beruf und Privatleben. «Das mag ich so an der Figur, sie muss immer jonglieren.»

Für Serien-Mutter Eva wird die Rückkehr ihrer Schwester Liz zur emotionalen Herausforderung. Darstellerin Eva Mattes sagt über ihre Rolle: Eva müsse sich erst damit anfreunden, dass Liz zurück ist. «Da wird Eva auch mal etwas ruppig, obwohl sie das nicht wirklich will.» Dann stellt sich heraus, dass Liz krank ist.

Judith Hoersch und Eva Mattes verbindet auch privat ein enges Verhältnis. Manchmal wirklich beinahe wie Mutter und Tochter, findet Hoersch. «Vor allem aber sind wir humorvoll zusammen – es wird immer erst einmal gelacht. Und immer ehrlich gesprochen. Uns geht der Gesprächsstoff nie aus.» Eva Mattes ergänzt: «In unserer Mütterlichkeit wechseln wir uns allerdings ab, wir fragen uns gegenseitig um Rat, und wenn wir irgendwelche Sorgen und Nöte haben, stehen wir uns bei, haben immer ein offenes Ohr füreinander.»

Fazit

Auch wenn die Geschichten stellenweise nahe an der Grenze zum Kitsch und etwas betulich sind, bleibt «Lena Lorenz» auch in der zwölften Staffel eine unterhaltsame, mit viel Herzblut erzählte und gespielte Familienserie rund um die Sorgen und Freuden werdender Eltern.

«Lena Lorenz» im ZDF