Durch eine Explosion stürzt im Sauerland ein komplettes Wohnhaus ein. Mehrere Menschen können gerettet werden. Doch es gibt auch traurige Nachrichten.

Hemer (dpa) - Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer in Folge einer Explosion ist am Samstagmorgen eine tote Frau unter den Trümmern gefunden worden. Gegen 8.50 Uhr hätten die Rettungskräfte eine weibliche Person ausfindig machen können, die nur noch leblos aus den Trümmern habe geborgen werden können, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Identität der Frau stehe derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Die Rettungskräfte suchten auch am Vormittag weiter. Die Einsatzstelle wurde beschlagnahmt und durch Kräfte der Polizei gesichert. Zuvor waren in der Nacht zum Samstag zwei Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten einen Mann und eine Frau zunächst vor Ort medizinisch und brachen sie dann in eine Klinik.

Bereits am Freitagabend waren zwei Verletzte geborgen worden. Eines der Opfer befand sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, die andere Person war den Angaben zufolge nur leicht verletzt worden. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen.

Das Mehrfamilienhaus wurde bei der Explosion am Freitag komplett zerstört. Polizei und Feuerwehr gehen von einer Gasexplosion aus. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis.