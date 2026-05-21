Nach dem Hauseinsturz in Görlitz suchen die Retter nun gezielt an zwei Stellen nach den übrigen Vermissten. Spürhunde haben auf die Stellen aufmerksam gemacht.

Görlitz (dpa) - In den Trümmern des eingestürzten Görlitzer Wohnhauses wird an zwei Stellen intensiv nach weiteren Verschütteten gesucht. Dort hätten Hunde angeschlagen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Es bestehe Hoffnung, dort die beiden anderen Vermissten zu finden. Mit Hilfe der Hunde war am frühen Morgen die vermisste 25 Jahre alte rumänische Touristin gefunden worden - es konnte jedoch nur noch ihre Leiche geborgen werden.

Den Polizeiangaben zufolge wird seit 4.30 Uhr gezielt an den zwei Stellen gesucht - dafür müsse grober Bauschutt - etwa Holzbalken und Bodenteile - entfernt werden. Außerdem werde mit den Händen gegraben. Angaben darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die 26 Jahre alte Frau aus Rumänien und den 48 Jahre Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit noch lebend zu finden, machte die Polizei nicht.

Laut der Polizeisprecherin sinke die Wahrscheinlichkeit mit jeder Stunde. Die Suche werde aber solange fortgeführt, bis die beide Menschen gefunden seien.

Am Montagabend war das Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit eingestürzt - wieso ist bisher unklar.

Bei der Vermisstensuche kam auch ein Bagger zum Einsatz. Foto: Sebastian Willnow/dpa