Hauseinsturz in Görlitz

Nach tagelanger Suche steht fest: Drei Menschen haben den Hauseinsturz nicht überlebt.

Görlitz (dpa) - Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern eine dritte Leiche gefunden worden. Es handle sich um einen Mann - mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten 48-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Der Tote werde nun in der Rechtsmedizin untersucht. «Die Vermisstensuche ist jetzt beendet», sagte der Sprecher.

Bei der Vermisstensuche kam auch ein Bagger zum Einsatz. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Bereits zuvor wurden zwei Leichen in dem Schutthaufen geborgen. Nach Polizeiangaben sind es die zwei Frauen aus Rumänien, die als Touristinnen nach Görlitz kamen - 25 und 26 Jahre alt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr trugen hinter Sichtschutz eine Leiche aus dem Trümmerfeld des eingestürzten Hauses. Foto: Paul Glaser/dpa

Die Leichname werden für weitere Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht. Ergebnisse werden erst in den kommenden Tagen erwartet.

Oberbürgermeister vermutet Gasleck als Ursache

Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigen während einer Pause ihre Arbeitsschutzkleidung am Einsatzort. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Das Haus, in dem sich laut Polizei Miet- und Ferienwohnungen befanden, war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt. Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) vermutet ein Gasleck.

Nach den drei Vermissten war unermüdlich gesucht worden; unter anderem auch mit Spürhunden. Teils arbeiteten sich die Einsatzkräfte auch mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg. Beim Bergen von Trümmerteilen waren auch mehrere Radlader, Bagger und Kräne im Einsatz.